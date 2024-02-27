В Омске девятилетний мальчик разбился насмерть, катаясь в подъезде на перилах лестницы

Возбудили уголовное дело

ОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Мальчик, катаясь на перилах в Омске, упал в лестничный проем с шестого этажа и разбился насмерть. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

"Учащийся третьего класса вместе с 11-летним братом решили скатиться по перилам лестницы, расположенной в подъезде многоэтажного дома на улице Молодогвардейская в Омске. В результате девятилетний мальчик сорвался с перил и упал вниз с высоты, получив смертельные ранения. Мальчик скончался на месте", - рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел днем 22 февраля. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. При проведении расследования проверят безопасность конструкции, наличие ограждений и дадут оценку действиям работников обслуживающей дом организации. Прокуратура взяла на контроль расследование дела.