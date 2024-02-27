Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Шлейф распространился на расстояние до 5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 3 км. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 5 км", - рассказали в управлении.

Ранее в Telegram-канале камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" выложили фотографии. На них изображены окрестности Северо-Курильска - снег повсюду покрыт слоем пепла.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.