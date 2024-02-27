Суд приговорил уральского активиста к двум годам колонии по делу об оправдании терроризма

Ярослав Ширшиков будет отбывать наказание в колонии общего режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима екатеринбургского активиста Ярослава Ширшикова по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил Ширшикова Ярослава признать виновным. Назначить [ему] наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал судья.

Адвокат осужденного Федор Акчермышев во время общения с журналистами заявил, что с приговором они не согласны и будут его обжаловать. "Я полагаю, что все-таки вина моего подзащитного не доказана и он не виновен", - добавил представитель защиты.

В июне 2023 года в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в отношении Ширшикова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет). По словам собеседника агентства, причиной возбуждения дела стал пост, оправдывающий теракт в отношении военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский.

В марте 2020 года Ширшикова осудили за призывы к массовым беспорядкам против строительства собора Святой Екатерины в центре города и за клевету в адрес на тот момент полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Летом 2022 года Ширшикова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 40 тыс. рублей.

В Екатеринбурге Ширшиков проводил эксцентричные акции. Он объявлял себя главой Русской пастафарианской церкви. Ширшиков работает политтехнологом и пиарщиком. В 2017 году он был главой штаба екатеринбургского бизнесмена и основателя "Монархической партии" Антона Бакова, когда тот решил баллотироваться на пост президента России, а в 2018 году приезжал во Владивосток помогать кандидату от КПРФ Андрею Ищенко бороться за пост губернатора Приморского края.