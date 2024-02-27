Жителя Норильска арестовали за призывы к насилию и дискредитацию участников СВО

По данным ФСБ, он размещал соответствующие комментарии в Telegram-канале

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Жителя Норильска арестовали за комментарии в Telegram-канале, в которых он оправдывал насилие и дискредитировал участников специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"Мужчина разместил в публичном канале мессенджера Telegram комментарии, содержащие публичное оправдание идеологии насилия и дискредитирующие деятельность участников СВО", - говорится в сообщении ведомства. Мужчину заключили под стражу.

Следственный отдел по Норильску ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, по материалам ФСБ, возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).