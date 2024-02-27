В Запорожье ФСБ предотвратила теракт с использованием боевого отравляющего вещества

По данным ведомства, изъяты разработанные в США препараты, которые применяются для создания химического оружия массового поражения

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. ФСБ предотвратила теракт, готовившийся украинскими спецслужбами с использованием аналога боевого отравляющего вещества в Запорожской области. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, задержали троих граждан Украины.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. Задержаны трое граждан Украины", - отметили в ЦОС.

Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и ст. 205 (террористический акт) УК РФ.

BZ - психохимическое боевое отравляющее вещество. Он используется в качестве отравляющего вещества для дезорганизации войск противника. 19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о факте применения 19 августа 2022 года против российских военнослужащих токсичного химиката, который является аналогом BZ, включенного в список 2 Конвенции о запрещении химического оружия. По его словам, аналогичное вещество было обнаружено 28 января 2024 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий в тайнике на территории Мелитополя.