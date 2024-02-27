ФСБ штурмовала два частных дома для предотвращения теракта в Запорожской области

Задержали троих граждан Украины

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ для предотвращения теракта, готовившегося украинскими спецслужбами с использованием аналога боевого отравляющего вещества в Запорожской области, штурмовали два частных дома. Это следует из видео, предоставленного ТАСС Центром общественных связей ФСБ.

На кадрах видно, как силовики с оружием проходят по двору в один частный дом, где задерживают одного человека. Затем показан штурм еще одного частного дома, там также есть задержанный. На вопрос, зачем мужчина хранил у себя взрывчатое вещество, он отвечает: "Попросили просто сохранить у себя". Кроме того, ФСБ показала емкости, где хранился аналог боевого отравляющего вещества.

27 февраля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт, готовившийся украинскими спецслужбами с использованием аналога боевого отравляющего вещества в Запорожской области BZ. Задержаны трое граждан Украины. Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и ст. 205 (террористический акт) УК РФ.