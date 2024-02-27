В Воронежской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

По предварительным данным, водитель "ВАЗ-2108" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля с грузовиком произошло в Аннинском районе Воронежской области. Погибли три человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2108 и его пассажиры, 62-летний и 27-летний мужчины, от полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются личности погибших, все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 01:20 на 338-м км автодороги Р-298 в Аннинском районе. По предварительным данным, 56-летний житель Челябинской области за рулем автомобиля "ВАЗ-2108" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением 49-летнего местного жителя.