В Нижегородской области разыскивают молодого человека, ушедшего из дома с ружьем

В полицию обратился его отец, являющийся владельцем оружия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Правоохранители разыскивают в Нижегородской области молодого человека, который, по предварительной информации, ушел из дома в Городце с ружьем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, 18-летний житель Городца Нижегородской области забрал из дома ружье своего отца. Сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия по его розыску", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в дежурную часть МО МВД России "Городецкий" поступило сообщение владельца оружия о том, что в ночь на 27 февраля ушел из дома его сын. По предварительной информации, молодой человек 2005 года рождения мог взять с собой охотничье ружье, хранившееся в сейфе. На месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии.

"Организованы мероприятия по установлению местонахождения молодого человека и его задержанию, в местах его возможного появления выставлены наряды полиции и Росгвардии", - добавили в полиции.