Суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии за сожжение Корана

Обвиняемый совершил преступление в Волгограде по указанию украинских спецслужб

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде по указанию украинских спецслужб, об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Путем частичного сложения наказания окончательно назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласил решение судья Руслан Дандаев.

Ранее в ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Журавеля к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Защита осужденного намерена обжаловать приговор. "Обжалование приговора, безусловно, будет. Считаю, что судебной коллегией по уголовным делам должна быть дана оценка законности и обоснованности настоящего приговора", - отметила адвокат Юлия Антонова.

Как передает корреспондент ТАСС, Журавель считает вынесенный ему приговор заслуженным. "Думаю, наверное, да", - сказал Журавель, отвечая на вопрос о том, считает ли он приговор заслуженным. Журавель также принес извинения за свой поступок. "Я прошу прощения у мусульман за то, что я своим поступком задел их чувства", - добавил он.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. Позже его доставили в СИЗО Грозного.

Он обвинялся по двум статьям УК РФ: оскорбление чувств верующих, совершенное в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, и хулиганство по мотивам религиозной ненависти, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Потерпевшими в деле выступают 13 имамов грозненских мечетей. Сам Журавель вину признал частично.