Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова за фейки о ВС РФ

Поводом для уголовного дела стал размещенный в апреле прошлого года на YouTube видеоролик, в котором Гудков резко выступил с критикой действий российской армии на Украине в ходе проведения спецоперации

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы заочно отправил под стражу бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении ложной информации о действиях российской армии на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство СК о заочном аресте Гудкова Д. Г., обвиняемого по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды)", - сказали в суде. Бывший депутат арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, поводом для уголовного дела стал размещенный в апреле прошлого года на YouTube видеоролик, в котором Гудков резко выступил с критикой действий российской армии на Украине в ходе проведения спецоперации, а также разместил под видом достоверной информацию об убийствах мирных людей в Буче, Ирпени и Бородянке.

МВД ранее объявило Гудкова в розыск. В настоящее время он проживает за пределами РФ.