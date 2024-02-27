В Сочи такси с пассажирами упало в овраг

По предварительным данным, водитель протаранил ограждение проезжей части и съехал в овраг, не справившись с управлением

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. В Сочи два человека пострадали в результате аварии, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Авария произошла сегодня [27 февраля] на улице Пятигорской города-курорта. В медучреждение с травмами госпитализированы двое пассажиров. Их личности устанавливаются. Водитель не пострадал", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель такси не справился с управлением, протаранил ограждение проезжей части и съехал в овраг. По факту аварии проводится проверка.