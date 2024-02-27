Суд Новосибирска приговорил к 2,5 года мужчину, 8 раз выстрелившему в лицо оппонента

Осужденный также возместил пострадавшему моральный ущерб в размере 800 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к 2,5 года колонии Данила Никитина, который 8 раз выстрелил в лицо из травматического пистолета мужчине, заступившемуся за девушек, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

"Подсудимый обратился к девушкам 12 августа 2023 года около 1:00 с неуместными предложениями, на что те позвонили одному из парней и попросили приехать. Когда потерпевший приехал и стал спрашивать у подсудимого об обстоятельствах конфликта с девушками, подсудимый достал травматический пистолет и произвел восемь выстрелов в лицо потерпевшему, причинив последнему тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся, а также возместил моральный ущерб в размере 800 тыс. рублей.