В Грузии задержали граждан РФ и Украины за торговлю наркотиками

Им грозит лишение свободы сроком до 20 лет или бессрочное заключение

ТБИЛИСИ, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии по обвинению в незаконном ввозе в страну, хранении и приобретении наркотических веществ задержали двух граждан Китая и Германии, а также двух граждан РФ и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Сотрудники департаментов полиции Аджарии и Самегрело - Земо Сванети департамента центральной криминальной полиции МВД в результате комплексных оперативных и следственных мероприятий по обвинению в наркопреступлении задержали двух граждан Китая и Германии, а также двух человек, имеющих двойное гражданство России и Украины", - говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что все четверо задержанных были вовлечены в общую схему по сбыту наркотиков на территории Грузии. Один из обвиняемых ввез наркотики в Грузию из Европы через Тбилисский международный аэропорт для последующей реализации, однако стражи порядка пресекли эту попытку.

Обвиняемым грозит лишение свободы сроком до 20 лет или бессрочное заключение.