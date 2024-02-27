В станице Кубани эвакуировали учащихся и работников школы из-за сообщения о минировании

Проводится обследование территории образовательной организации

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Сообщение об грозе минирования школы в станице Динской поступило в экстренные службы Краснодарского края, учащихся и сотрудников эвакуировали. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Динского района.

"Сегодня в 10:08 на электронную почту Единой дежурно-диспетчерской службы Динского района поступила информация об угрозе минирования школы №1 станицы Динской. Оперативные службы незамедлительно приступили к проведению проверки. На данный момент проведена эвакуация школы", - говорится в сообщении.

Специалисты обследуют территорию школы. Местных жителей призвали не поддаваться панике.