В Новосибирске обвинение запросило 15,5 года для иностранца, жестоко убившего девушку

Гражданина Таджикистана Хушнуда Хамроева также обвинили в угрозах, истязании и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Гособвинение запросило наказание в виде 15,5 года колонии для гражданина Таджикистана Хушнуда Хамроева, которого обвиняют в угрозах, истязании и жестоком убийстве девушки, попавшем на запись видеорегистратора в июле 2023 года в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре.

"Гособвинение просит 15 лет и 6 месяцев", - сообщили в ведомстве.

Хамроев обвиняется в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 134 УК РФ).

Вечером 26 июля 2023 года в Советском районе Новосибирска молодой человек убил свою девушку на дороге, нанеся не менее 17 ударов ножом. Происшествие попало на видео, которое распространилось в соцсетях и Telegram-каналах. Хамроева задержали сотрудники полиции, когда тот планировал выезд за рубеж, он дал признательные показания. В СК сообщили, что причиной убийства стала ревность. Позднее выяснилось, что мать девушки неоднократно жаловалась в полицию на действия Хамроева, который угрожал потерпевшей убийством. В отношении полицейских, проигнорировавших обращения женщины, возбудили уголовное дело о халатности.