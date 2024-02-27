Что известно о приговоре Никите Журавелю по делу о сожжении Корана

Суд в Грозном приговорил жителя Волгограда Никиту Журавеля к 3,5 года колонии общего режима за сожжение Корана.
Подсудимый признал вину частично, но назвал приговор заслуженным. Его защита, однако, намерена обжаловать решение суда.
ТАСС собрал основную информацию о резонансном деле.
Сожжение Корана и арест
- По данным следствия, Журавель сжег Коран 4 мая 2023 года около Соборной мечети в Волгограде. Он записал это на видео, которое появилось на сайте, подконтрольном Центру информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины.
- 20 мая Следственный комитет сообщил о задержании Журавеля, а 22 мая суд отправил его под стражу.
- Министр юстиции РФ Константин Чуйченко 21 мая заявил, что считает правильным направить Журавеля отбывать наказание в регион с преобладанием мусульманского населения, так как это "будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих".
Журавель в Чечне
- Сожжение Корана вызвало большой общественный резонанс в Чечне: в Грозном прошел многотысячный митинг, а глава республики Рамзан Кадыров назвал совершенное Журавелем вопиющим случаем.
- По решению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, уголовное дело против Журавеля было передано следователям в Чечне. Потерпевшими по делу признали в общей сложности 13 имамов грозненских мечетей.
- Молодого человека доставили в СИЗО в Грозном 27 мая.
Мотивы преступления
- На видео допроса, которое распространила ФСБ, Журавель сообщил, что сжег Коран с целью разжигания розни "между христианами и мусульманами" по заданию Службы безопасности Украины за 10 тыс. рублей.
- По данным следствия, молодой человек также рассказал о своей причастности к видеосъемке военных объектов для украинских спецслужб.
- Сам обвиняемый заявил, что не был знаком с украинским заказчиком, но общался с ним в мессенджере с конца февраля 2023 года. В суде Журавель частично признал вину - по его словам, он сжег Коран ради денег и "не думал о последствиях".
Жалоба на избиение
- В августе 2023 года уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что Журавель пожаловался ему на избиение. По словам обвиняемого, его избил сын Рамзана Кадырова Адам, которому на тот момент было 15 лет.
- В сентябре глава республики признал факт избиения Журавеля Адамом и назвал его поступок правильным. Позднее Кадыров заявил, что его сын "счел бы за честь" понести наказание.
Приговор
- Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима путем частичного сложения сроков, как и ходатайствовала сторона обвинения.
- Журавеля обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса РФ - об оскорблении чувств верующих и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти.
- Адвокат Журавеля Юлия Антонова заявила, что сторона защиты обжалует приговор. По ее словам, законность и обоснованность решения суда должна оценить судебная коллегия по уголовным делам.
- Сам Журавель после оглашения приговора попросил прощения у мусульман и заявил, что считает вынесенный ему приговор заслуженным. Ранее он заявлял о желании принять ислам и рассказывал, что читает Коран, чтобы понять, насколько сильно он оскорбил мусульман.