Суд приговорил главу "Мемориала" Орлова к 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ

Прокурор просил приговорить правозащитника к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Головинский суд Москвы приговорил сопредседателя правозащитного центра "Мемориал" (признано в РФ иноагентом и ликвидировано решением Верховного суда) Олега Орлова (признан иноагентом) к 2,5 года колонии за повторную дискредитацию российской армии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал Орлова виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторные публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - зачитала текст приговора судья Елена Астахова.

Сразу после оглашения резолютивной части приговора конвойные полицейские надели на правозащитника наручники. Он был готов к такому развитию событий и пришел на приговор с сумкой и вещами для СИЗО. Согласно закону, ему могли сохранить меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Прокурор просил приговорить правозащитника к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы. Как передает корреспондент ТАСС, в суд поддержать обвиняемого приехали посол США в РФ Линн Трейси и несколько дипломатов из стран ЕС.

В начале октября 2023 года Головинский суд признал Орлова виновным по этому же делу и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Прокурор требовал оштрафовать его на 250 тыс. рублей, хотя ему грозило до пяти лет лишения свободы. Защита осужденного подала апелляцию на это решение. Свою жалобу подала и прокуратура, представители которой требовали ужесточить наказание подсудимому. После этого Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение другим судьей. При этом Орлов продолжал оставаться под подпиской о невыезде.

Обвинительное заключение дополнилось пунктом о том, что Орлов руководствовался мотивом вражды и ненависти к российским военнослужащим. Вину он не признает. Поводом для уголовного преследования стал его пост в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) от 14 ноября 2022 года, в котором опубликован перевод его статьи "Они хотели фашизма, они его получили", написанной для французского издания Mediapart.

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