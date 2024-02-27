ВСУ за сутки около 60 раз обстреляли Белгородскую область

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, вооруженные силы Украины, в частности, использовали реактивные системы залпового огня

БЕЛГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки около 60 раз наносили удары по Белгородской области из артиллерии и минометов, используя, в том числе реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 12 артиллерийских снарядов. Над хутором Угрим, селами Ближнее и Варваровка средствами ПВО сбито по одному БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По его информации, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили два минометных снаряда, также с БПЛА сбросили два взрывных устройства. В Грайворонском городском округе Почаево средствами радиоэлектронной борьбы посадили один дрон-камикадзе. В районе села Головчино средствами ПВО уничтожили шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Град", в поселке Хотмыжск на территории одного из предприятий ВСУ атаковали с помощью БПЛА. "Под обстрелы попали окраины сел Пороз и Замостье - в каждом селе зафиксировано по три прилета. В селе Дроновка с дрона-камикадзе сброшено одно взрывное устройство. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.

Как отметил губернатор, в Старооскольском городском округе над селом Казачок система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. В Краснояружском районе в селе Колотиловка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. "В результате детонации одного из дронов повреждена летняя кухня частного домовладения: выбиты окна, посечена кровля. Вторым дроном выведен из строя инфраструктурный объект связи. Под минометный обстрел попала территория между селами Вязовое и Колотиловка - установлено семь прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет", - сообщил он. В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - зафиксировали шесть прилетов снарядов. По окраине города Шебекино выпустили восемь минометных снарядов, по селу Шамино - шесть снарядов из РСЗО, по МАПП "Шебекино" - шесть минометных снарядов, по селу Муром - четыре минометных снаряда.

Ранее Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе погибли три человека в результате сброса с дрона взрывчатки, еще четверо пострадали, их госпитализировали. В Щебекинском городском округе были ранены два мальчика 10 и 11 лет, после осмотра принято решение для дальнейшего лечения одного из пациентов отправить в федеральную клинику, второй мальчик будет долечиваться в Детской областной клинической больнице.