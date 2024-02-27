В Хакасии организаторов благотворительного фонда подозревают в похищениях людей

По версии следствия, они силой удерживали жителей с алкогольной и наркотической зависимостью, чтобы получать от их родственников ежемесячные платежи в размере 30 тыс. рублей

ТАСС, 27 февраля. Организаторов благотворительного фонда в Хакасии подозревают в похищениях людей. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

"В Республике Хакасия задержаны участники организованной группы, похищавшие людей под видом лечения в реабилитационном центре. В целях конспирации и придания видимости законной деятельности организованной преступной группы в марте 2021 года подозреваемые создали благотворительный фонд поддержки лиц, страдающих социально-значимыми заболеваниями, "Ключ к жизни" и привлекли других участников организованной группы", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, задержаны двое организаторов и трое участников организованной группы. Местонахождение двоих фигурантов устанавливается. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

По версии следствия, в 2021 году двое жителей региона создали ОПГ с целью похищения граждан с алкогольной и наркотической зависимостью и удержания их на обособленной территории с целью получения от родственников этих людей ежемесячных денежных выплат за реабилитацию от алкоголизма и наркомании. В июле 2023 года подозреваемые ввели в заблуждение женщину и мужчину, страдающих алкогольной зависимостью, сообщив им о возможности их помещения и лечения в реабилитационном центре за 30 тыс. рублей в месяц. При этом, как считают следователи, они не собирались проводить реабилитационные мероприятия. Мужчину и женщину доставили в реабилитационный центр, где их удерживали силой.