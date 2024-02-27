Суд приговорил спортсмена из Азербайджана к трем годам и двум месяцам за сбыт оружия

Мужчину задержали сотрудники ГИБДД в марте 2023 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил борца из Азербайджана Джаббара Юсифи к трем годам и двум месяцам колонии за сбыт оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Юсифи Д. А. О. по ч. 2 ст. 222 (незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и два месяца", - сказали в суде.

Юсифи задержали сотрудники ГИБДД в марте 2023 года. Автоинспекторы на посту ДПС на МКАД хотели остановить автомобиль для проверки документов у водителя, но он их проигнорировал, началась погоня, в одном из дворов водитель бросил машину и попытался скрыться. Правоохранители вынуждены были открыть стрельбу для его задержания.

В ходе проверки выяснилось, что задержанным оказался уроженец Азербайджана Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола. РФ разыскивала его за незаконное хранение оружия, Украина - за умышленное убийство. Во время задержания у мужчины был обнаружен пистолет.

Юсифи выступал на юношеских Олимпийских играх в составе сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, был победителем первенства России по панкратиону.