В Брянской области в результате обстрела поселка со стороны ВСУ повреждены два жилых дома

Как уточнил глава региона Александр Богомаз, в поселке Белая Березка также нарушено энергоснабжение

БРЯНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, повреждены два жилых дома, также в населенном пункте нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз на своей странице во "ВКонтакте".

"Украинские террористы произвели обстрел территории поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два жилых дома, нарушено энергоснабжение", - написал он.

Оперативные и экстренные службы работают на месте, отметил Богомаз.