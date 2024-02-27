27 февраля, 10:17
Военная операция на Украине

В Брянской области в результате обстрела поселка со стороны ВСУ повреждены два жилых дома

Как уточнил глава региона Александр Богомаз, в поселке Белая Березка также нарушено энергоснабжение

БРЯНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, повреждены два жилых дома, также в населенном пункте нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз на своей странице во "ВКонтакте".

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"Украинские террористы произвели обстрел территории поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два жилых дома, нарушено энергоснабжение", - написал он.

Оперативные и экстренные службы работают на месте, отметил Богомаз. 

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