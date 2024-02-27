Под Тверью ликвидировали крупную лабораторию по производству мефедрона

Организатора заключили под стражу

ТВЕРЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Полицейские выявили и пресекли работу лаборатории по производству мефедрона в деревне Волково Тверской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Пресечена незаконная деятельность по производству и сбыту синтетического наркотика. Нарколабораторию 42-летний уроженец города Волгограда оборудовал на территории домовладения в деревне Волково Рамешковского муниципального округа. Изготовленный мефедрон мужчина планировал распространять особо крупными партиями через тайники с закладками на территории Верхневолжья", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, при проведении обысков изъяли из незаконного оборота 11 кг мефедрона и более 1,7 тыс. л прекурсоров и химических реактивов, используемых для производства синтетического наркотика. "Также изъяты канистры, колбы, полимерные емкости, бутылки, электронные весы, респираторы и спецодежда", - добавили в ведомстве.

Возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Фигуранта заключили под стражу. "Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - уточнили в пресс-службе.