Мошенники подделали Telegram-аккаунт мэра Новокузнецка

Сергей Кузнецов сообщил, что такой атаке уже подвергались сотрудники администрации

ТАСС, 27 февраля. Фейковый аккаунт создан в Telegram от имени главы Новокузнецка Сергея Кузнецова, написал он в своем Telegram-канале.

"Мошенники создали фейковый аккаунт в Telegram от моего имени, на аватарке моя фотография с сайта. В сообщениях информация о проверках, угрозы", - написал он.

Кузнецов добавил, что такой атаке уже подвергались сотрудники администрации, а также "коллеги из других городов". В фейковом аккаунте размещена информация с угрозами после якобы проведенного совещания с правоохранительными органами.