DPA: бывшая участница левацкой группировки задержана в Берлине

По данным агентства, Даниэла Клетте обвиняется в попытке убийства и совершении серии грабежей в период с 1999 по 2016 год

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Бывшая участница левацкой террористической группировки "Фракция Красной армии" (RAF, Rote Armee Fraktion) 65-летняя Даниэла Клетте задержана в Берлине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в органах безопасности.

По их информации, прокуратура города Ферден и земельное ведомство по уголовным делам Нижней Саксонии на протяжении многих лет разыскивали трех членов RAF - Клетте, Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба. Они обвиняются в попытке убийства и совершении серии грабежей в период с 1999 по 2016 год.

Клетте, Гарвег и Штауб принадлежат к так называемому третьему поколению фракции. Группировка действовала на территории ФРГ и в Западном Берлине. Методом борьбы "за счастье эксплуатируемых империалистами" был избран террор против сотрудников органов власти и видных представителей промышленных и финансовых кругов. Большинство активистов РАФ были арестованы и приговорены к пожизненному заключению. Многие из них умерли в тюрьмах. В 1998 году группировка объявила о самороспуске, но некоторые активисты после этого ушли в подполье.