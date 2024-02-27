Экс-депутата Белоусова объявили в международной розыск

Его обвиняют во взятке в размере 3,25 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские правоохранители в рамках уголовного дела о взятке в размере 3,25 млрд рублей объявили в международный розыск бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Российские правоохранители его разыскивают по линии Национального бюро Интерпола - Белоусов находится и в международном розыске", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что 11 сентября 2023 года Белоусов был объявлен в федеральный розыск.

Мосгорсуд 3 августа 2022 года приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Теще Белоусова Маргарите Бутаковой судом первой инстанции был вынесен условный приговор - она получила четыре года колонии условно с испытательным сроком на четыре года со штрафом 500 млн рублей. При этом суд постановил взыскать солидарно в пользу государства с Белоусова и Бутаковой сумму взятки в размере 3,25 млрд рублей.

В конце декабря 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил кассационную жалобу защиты экс-парламентария и отменил приговор ему и его теще, направив их дело на новое рассмотрение в ином составе в первую инстанцию - в Московский городской суд. Кассационной инстанцией были отменены все меры процессуального принуждения: штрафы, конфискация имущества, а также мера пресечения в отношении Вадима Белоусова в виде заочного ареста. Таким образом экс-депутат вернул себе статус несудимого, уточняла ранее в беседе с ТАСС его адвокат Людмила Айвар.

Государственная дума РФ 1 ноября прошлого года досрочно прекратила полномочия Белоусова ("Справедливая Россия - За правду", СРЗП) за пропуски заседаний комитетов и комиссий. Основанием для досрочного прекращения полномочий, как подчеркивается в решении комиссии, стало неисполенение в течение 30 и более календарных дней обязанностей парламентария принимать личное участие в заседаниях комитетов и комиссий, членами которых он являлся.