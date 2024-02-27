В реанимацию попал один из пострадавших при обстреле Белгородской области

Всего из-за обстрелов ВСУ 26 февраля пострадали шесть человек

БЕЛГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. В реанимацию попал один из мирных жителей, раненных в результате обстрела Белгородской области со стороны украинских военных. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Он уточнил, что из-за обстрелов 26 февраля пострадали шесть человек, двое из них дети. "Пациент тяжелый, с множественными ранениями различных частей тела, он в реанимации на ИВЛ", - отметил министр.

По его информации, двое человек отказались от госпитализации, их состояние это позволяет, а еще один пациент с контузией остается в больнице. Состояние одного из пострадавших детей средней тяжести, он находится в детской областной больнице, второго направили на лечение в Москву.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки около 60 раз наносили удары по населенным пунктам региона из артиллерии и минометов, используя, в том числе реактивные системы залпового огня. Помимо этого, были атаки с использованием дронов. В Грайворонском городском округе три человека погибли в результате сброса взрывчатки с беспилотника.