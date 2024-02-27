Басманный суд открыл слушания дела о хищении 200 млн рублей через "Пушкинские карты"

Фигурантам Виктору Якубову, Эмилю Гурбанову и Илье Сафонову грозит до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приступил к слушаниям по делу о хищении более 200 млн рублей через "Пушкинские карты", передает корреспондент ТАСС.

"Слушания дела считать открытыми", - постановил суд. Согласно процессуальным нормам, слушания открыл представитель прокуратуры оглашением обвинительного заключения. После вступительной речи прокурора обвиняемые смогут выразить свое отношение к предъявленным обвинениям, а суд перейдет к исследованию доказательств.

На скамье подсудимых трое фигурантов - Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемые регистрировались на интернет-платформе "PRO.Культура.РФ", принимающей заявки от компаний, претендующих на включение в программу "Пушкинская карта", в качестве организаторов культурных мероприятий, арендовали концертные площадки в Москве и организовывали выступления артистов. Владельцам "Пушкинских карт" соучастники через интернет предлагали приобрести билеты на указанные концерты без цели их посещения. При этом объем продаваемых билетов заведомо и многократно превышал зрительскую вместимость арендованных площадок. Оплата билетов возмещалась из бюджета по программе "Пушкинская карта", а видимость посещения мероприятий обеспечивалась за счет массовки, привлеченной за денежное вознаграждение, отметили в Генпрокуратуре. Таким образом, установило следствие, обвиняемые похитили более 200 млн рублей, причинив ущерб в особо крупном размере бюджету РФ и АО "Почта Банк", выпустившему карты.

Уголовное дело было возбуждено в марте прошлого года. Тогда же на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей был наложен арест, они были заключены под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный суд Москвы.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. С ее помощью этой карты граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.