Дело беглого экс-депутата Белоусова и его тещи будет рассматривать Тверской суд Москвы

Адвокаты настаивают, что дело должно быть рассмотрено в Мосгорсуде

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей и находящегося в международном розыске бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой после отмены приговора поступили для повторного рассмотрения в Мосгорсуд. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда первой инстанции, по итогам предварительных слушаний дело в отношении экс-депутата и его родственницы направлено в Тверской районный суд.

"Направить уголовное дело в отношении Белоусова и Бутаковой в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения со стадии предварительного слушания", - следует из постановления Московского городского суда, который огласил судья Андрей Суворов.

В ходе предварительных слушаний в Мосгорсуде, которые прошли в закрытом для СМИ и публики режиме, защита обвиняемых просила вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий для его дальнейшего рассмотрения либо выделить в отдельное производство материалы дела в отношении Белоусова.

Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано в апелляционном порядке, сообщили ТАСС после оглашения постановления защитники фигурантов уголовного дела. Адвокаты настаивают, что дело должно быть рассмотрено в Мосгорсуде.

Мосгорсуд 3 августа 2022 года приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа, признав его виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Теще Белоусова Маргарите Бутаковой судом первой инстанции был вынесен условный приговор - она получила четыре года колонии условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере 500 млн рублей. При этом суд постановил взыскать солидарно в пользу государства с Белоусова и Бутаковой сумму взятки в размере 3,25 млрд рублей. В конце декабря прошлого года Верховный суд РФ удовлетворил кассационную жалобу защиты экс-парламентария и отменил приговор ему и его теще, направив их дело на новое рассмотрение в ином составе в первую инстанцию - в Московский городской суд. Кассационной инстанцией были отменены все меры процессуального принуждения (штрафы, конфискация имущества), а также мера пресечения в отношении Белоусова в виде заочного ареста. Тем самым экс-депутат вернул себе статус несудимого, уточняла ранее в беседе с ТАСС его адвокат Людмила Айвар.

Государственная дума 1 ноября прошлого года досрочно прекратила полномочия Белоусова ("Справедливая Россия - За правду") за пропуски заседаний комитетов и комиссий. Белоусов объявлен в федеральный и международный розыск.