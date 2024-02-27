27 февраля, 12:31
Военная операция на Украине

В селе Херсонской области в результате ракетной атаки со стороны ВСУ разрушен жилой дом

Предварительно, пострадавших нет

ГЕНИЧЕСК, 27 февраля. /ТАСС/. Жилой дом в селе Железный Порт Херсонской области разрушен в результате прилета украинской ракеты. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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"В результате прилета ракеты разрушен жилой дом в селе Железный Порт Голопристанского округа. Предварительно, без жертв. Спасатели осматривают завалы. Следователи СК документируют факт преступления", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Утром 27 февраля украинские войска нанесли удары дронами по соцобъектам в Новой Каховке. Как сообщал Сальдо, обошлось без жертв и пострадавших. Здания получили повреждения, однако критических разрушений нет. Губернатор отметил, что работа подвергшихся теракту организаций будет в ближайшее время восстановлена с учетом дополнительных мер безопасности. 

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