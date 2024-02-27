В Краснодаре возбудили дело о хулиганстве с применением оружия после свадьбы

По месту жительства подозреваемого, а также местам жительства участников мероприятия проведены обыски

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи в Краснодаре возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в отношении 22-летнего мужчины после инцидента со стрельбой во время празднования свадьбы. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего уроженца станицы Динской, подозреваемого в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В настоящее время молодой человек допрошен следователем, оружие изъято, по нему назначено проведение баллистической экспертизы. По месту жительства подозреваемого, а также местам жительства участников мероприятия проведены обыски", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 24 февраля. По версии следствия, подозреваемый в присутствии большого количества людей у дома по улице Душистой произвел из оружия несколько выстрелов в воздух. Также некоторые автомобили участников свадебного кортежа перегородили проезжую часть Ейского шоссе, заблокировав движение транспорта, включая возможность проезда автомобилей экстренных служб.

Ранее пресс-служба УМВД города Краснодара сообщала, что были зафиксированы также факты нарушений правил дорожного движения, часть водителей привлекли к административной ответственности. Полиция проводила проверку.