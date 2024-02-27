В Смоленской области арестовали организатора и 11 членов созданной в 90-х ОПГ

Ее участники могут быть причастны к убийствам и вымогательствам денег у граждан и организаций

ТАСС, 27 февраля. Следователи возбудил уголовное дело по факту создания в Смоленской области в 90-х организованной преступной группы (ОПГ), участники которой могут быть причастны к убийствам и вымогательствам денег у граждан и организаций. Организатор и 11 членов ОПГ арестованы, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В результате планомерной работы по раскрытию преступлений прошлых лет <...> установлены организатор и 11 членов преступного сообщества, которые заключены под стражу. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, участие в нем, с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, преступное сообщество было создано в 90-х годах и существовало до 2023 года. За это время члены группировки совершили ряд убийств, вымогали деньги у предпринимателей и угрожали им расправой, незаконно приобретали, хранили и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы. На данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, а также выявлять иные факты преступной деятельности ОПГ, добавили в пресс-службе.