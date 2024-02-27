В ДТП в Калужской области пострадали три человека

Прокурор Малоярославецкого района координирует работу правоохранительных органов на месте аварии

КАЛУГА, 27 февраля. /ТАСС/. Микроавтобус Ford Transit, ехавший по маршруту Калуга - Обнинск, и грузовик "Камаз" столкнулись на 112-м км трассы М-3 "Украина" в Малоярославецком районе Калужской области. В результате аварии пострадали три человека, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В результате ДТП пострадали два пассажира и водитель маршрутного автобуса. Для оказания медицинской помощи они доставлены ЦРБ Малоярославецкого района", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса допустил столкновение со стоящим на трассе большегрузом "Камаз". По данным пресс-службы, прокурор Малоярославецкого района координирует работу правоохранительных органов на месте ДТП.