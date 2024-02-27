В Тамбове обвиняемого в убийстве пенсионерки подростка заключили под стражу

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 27 февраля. Подростка, которого обвиняют в убийстве 80-летней пенсионерки в Тамбове, заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 22 февраля пьяный 17-летний подросток пришел к своему знакомому. Дверь открыла его бабушка и сказала, что внука нет дома. После этого подросток избил женщину и ушел из квартиры. Тело погибшей 23 февраля обнаружила соседка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.