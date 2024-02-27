В Хакасии арестовали четырех участников ОПГ, подозреваемых в похищении людей

Пятой участнице меру пресечения выберут позднее

ТАСС, 27 февраля. Абаканский городской суд Хакасии арестовал четырех из пяти участников организованной группировки, подозреваемых в похищении людей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Абаканский городской суд арестовал четверых сроком на два месяца", - сообщили в ведомстве, добавив, что пятой участнице мера пресечения будет избрана позднее, сейчас она водворена в спецпомещение за административное правонарушение по ст. 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании или медицинской реабилитации в связи с потреблением наркотических средств без назначения врача). Она также является фигуранткой данного уголовного дела. В ГСУ сообщили, что арестованы двое организаторов и двое сообщников.

СК РФ ранее сообщал о задержании пятерых человек, подозреваемых в похищении людей (п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ). Местонахождение двоих фигурантов устанавливается. По версии следствия, в марте 2021 года подозреваемые для придания видимости законной деятельности создали благотворительный фонд "Ключ к жизни" и привлекли других участников организованной группы. Группировка похищала граждан с алкогольной и наркотической зависимостью и удерживала их, чтобы получать от их родственников ежемесячно денежные выплаты за реабилитацию от алкоголизма и наркомании.

В июле 2023 года подозреваемые ввели в заблуждение женщину и мужчину, страдающих алкогольной зависимостью, сообщив им о возможности их помещения и лечения в реабилитационном центре за 30 тыс. рублей в месяц. При этом, как считают следователи, они не собирались проводить реабилитационные мероприятия. Мужчину и женщину доставили в реабилитационный центр, где их удерживали силой.