На мужчину, готовившего взрыв мэрии Рубцовска, возбудили еще шесть уголовных дел

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, дела объединены в одно производство

БАРНАУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Шесть новых уголовных дел возбудили в отношении мужчины из Челябинской области, который планировал совершить подрыв администрации Рубцовска Алтайского края по указанию проукраинской террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

"В отношении задержанного осенью 2023 года в Рубцовске уроженца Челябинской области, действовавшего по заданию запрещенной в РФ террористической организации, возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ по факту приготовления к незаконному изготовлению взрывного устройства, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), ст. 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)", - сообщили в ведомстве.

Уголовные дела вместе с возбужденным на момент задержания уголовным делом по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) объединены в одно производство.

Мужчина был задержан в октябре 2023 года. Тогда в УФСБ по региону сообщили ТАСС, что фигурант, находясь за рубежом, вступил в состав террористической организации, после чего прибыл в край по указанию куратора. При проведении обыска в его временном месте жительства были найдены прекурсоры для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.