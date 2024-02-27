В Горловке перехватили 17 беспилотников ВСУ

Дроны-камикадзе пытались атаковать бригады энергетиков, проводивших ремонтные работы

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать бригады энергетиков, проводивших ремонтные работы в Горловке. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.

"Противник предпринял попытки атаковать бригаду дронами-камикадзе и сбросами самодельных взрывных устройств. Силовиками обнаружено и перехвачено 17 вражеских беспилотников (12 FPV-дронов, Mavic2, Mini3Pro, 2 Mavic3, Mavic3Pro)", - сказано в сообщении.

Управление ФСБ России по ДНР организовало боевое сопровождение ремонтников.