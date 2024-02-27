В Калининграде возбудили уголовное дело против мужчины, избившего фельдшера скорой помощи

Фигурантом происшествия стал 28-летний ранее не судимый житель областного центра

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи в Калининграде возбудили уголовное дело против местного жителя, избившего приехавшего по вызову фельдшера скорой помощи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.

"Фигурантом уголовного дела стал 28-летний ранее не судимый житель областного центра. <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 19 февраля подозреваемый у дома по улице Баженова в Калининграде из хулиганских побуждений несколько раз ударил кулаком в лицо фельдшера скорой помощи, который приехал по вызову к соседу подозреваемого, с которым у него незадолго до этого произошел конфликт.