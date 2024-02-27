На Просторной улице в Москве перекрыли движение из-за прорыва трубы

На месте аварии работают оперативные службы города, водителей просят выбирать альтернативные маршруты

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта перекрыто в Москве на Просторной улице от Зельева переулка до 4-й Гражданской улицы из-за прорыва трубы с горячей водой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"На улице Просторной в районе дома 10 произошел прорыв горячего водоснабжения. Движение транспорта перекрыто на участке от Зельева переулка до 4-й Гражданской улицы в обоих направлениях", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ГИБДД, cотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на месте происшествия.

В официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта также сообщается, что на месте аварии "работают оперативные службы города", водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, потребителям в районе аварии тепло поступает по резервным схемам. "Городские службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть у дома №9 по улице Просторной в районе Богородское Восточного административного округа. В настоящее время утечка локализована", - сообщается в Telegram-канале ведомства.