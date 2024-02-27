ВСУ атаковали Новую Каховку с помощью беспилотника

Повреждения получили помещения, отведенные под работу участковых избирательных комиссий на выборах президента России

ГЕНИЧЕСК, 27 февраля. /ТАСС/. Помещения, отведенные в Новой Каховке Херсонской области под работу участковых избирательных комиссий на выборах президента России, получили повреждения при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила журналистам председатель избиркома региона Марина Захарова.

"Сегодня в 8 часов утра был совершен террористический акт со стороны Украины с применением беспилотного устройства. В результате этого террористического акта были повреждены помещения МФЦ, помещения гуманитарного склада и, к сожалению, помещения, которые определены под участковые комиссии в Новокаховском городском округе. Понимая сложность оперативной обстановки в этих населенных пунктах, заранее было принято решение не использовать данные помещения в процессе голосования. Поэтому жертв удалось избежать", - сказала Захарова.