Под Саратовом произошел пожар на предприятии по изготовлению упаковок для яиц

В 17:20 мск возгорание локализовали на площади 800 кв. м

САРАТОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Пожар на площади 800 кв. м произошел на частном предприятии по изготовлению ячеек для яиц в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 16:25 (15:25 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о пожаре в Энгельсском районе, поселок Придорожный. Загорание на частном предприятии по изготовлению ячеек для яиц. <…> 18:20 (17:20 мск) - локализация на площади 800 кв. м", - сообщили в управлении.

Уточняется, что никто не пострадал. На месте происшествия работают пять пожарных расчетов.