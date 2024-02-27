27 февраля, 14:40
Военная операция на Украине

ВСУ нанесли удар вблизи ТИКа в Херсонской области

Председатель регионального избиркома Марина Захарова уточнила, что никто не пострадал

ГЕНИЧЕСК, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар вблизи территориальной избирательной комиссии в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области, никто не пострадал.

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Об этом журналистам сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

"В Голопристанском муниципальном округе днем был совершен террористический акт - был зафиксирован прилет вражеского снаряда вблизи территориальной избирательной комиссии. В этот момент члены участковых избирательных комиссий готовились к организации досрочного голосования в данном округе, которое пройдет с 1 марта по 3 марта. Члены участковой территориальной комиссии были эвакуированы. После того как угроза миновала, они вновь вернулись на свое рабочее место", - сказала Захарова. 

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