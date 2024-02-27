Движение на Просторной улице на востоке Москвы восстановили после прорыва теплотрассы

Из-за прорыва теплотрассы был перекрыт участок от Зельева переулка до 4-й Гражданской улицы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта на Просторной улице на востоке Москвы восстановили после перекрытия из-за прорыва трассы теплоснабжения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по Просторной улице восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее там же сообщалось, что на Просторной улице в районе дома № 10 произошел прорыв горячей воды. Был перекрыт участок от Зельева переулка до 4-й Гражданской улицы в обоих направлениях.

Как отмечали в комплексе городского хозяйства, тепло потребителям в районе аварии поступает по резервным схемам. "Утечка на сетях по улице Просторная ликвидирована", - уточнялось в Telegram-канале ведомства.