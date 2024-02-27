В ДНР ранена жительница Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела также повреждены два многоквартирных дома и хозяйственные постройки

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Мирная жительница ранена в Горловке ДНР в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Населенный пункт Горловка (Калининский район): по переулку Герцена, 2, ранена женщина 1958 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Кроме того, в результате обстрела также повреждены два многоквартирных дома и хозяйственные постройки.

По данным представительства, с начала суток ВСУ четыре раза наносили удары по Горловке.