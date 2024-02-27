В Петербурге нашли крупный схрон оружия у предполагаемого заказчика убийства адвоката

Сотрудники управления МВД изъяли боеприпасы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и гранаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге обнаружили большой схрон оружия и боеприпасов в ходе расследования убийства водителя адвоката у школы в Выборгском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"27 февраля в ходе обыска в гараже [обвиняемого заказчика убийства] Рагаускаса следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России были обнаружены и изъяты в большом количестве боеприпасы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты, гранаты, тротил, взрыватели, гранатометы и другое оружие, а также радиостанции, поддельное удостоверение сотрудника полиции с фотографией [обвиняемого исполнителя] Артюхина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу уточнили, что арсенал обнаружили в одном из гаражей на Глухарской улице. Предположительно, оружие и припасы являются боеспособными.

О задержании обоих фигурантов ТАСС сообщал на прошлой неделе. В отношении мужчин расследуют уголовное дело об убийстве по найму. По данным следствия, не позднее 31 августа 2023 года Гинтарас Рагаускас предложил Андрею Артюхину совершить убийство 58-летнего петербургского адвоката за вознаграждение в сумме не менее 5 млн рублей. С юристом у заказчика был имущественный конфликт. Рагаускас сообщил Артюхину информацию о потерпевшем и передал пистолет с глушителем. Утром 20 февраля Артюхин, обознавшись, тяжело ранил в голову водителя адвоката, 42-летнего гражданина Узбекистана, рядом с 622-й гимназией на Выборгском шоссе. Спустя два дня стало известно о смерти мужчины.