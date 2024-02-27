В Астраханской области произошел пожар в заповеднике

Площадь пожара уточняется

АСТРАХАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. На территории Трехизбинского участка Астраханского государственного заповедника горит сухая растительность, возможно появление в воздухе запаха гари, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"В связи с возгоранием сухой растительности на территории Трехизбинского участка Астраханского государственного заповедника возможно проявление в воздухе запаха, несвойственного атмосферному (запах гари) на территории Камызякского района", - говорится в сообщении.

Площадь пожара уточняется.

Астраханский биосферный заповедник, расположенный в низовьях дельты Волги, был учрежден 11 апреля 1919 года. Это первый заповедник, созданный в СССР, его площадь составляет 67,9 тыс. га. Заповедник разбит на три отдельных участка: Дамчикский - в западной части дельты Волги, Трехизбинский - в центральной и Обжоровский - в восточной. На его территории обитают 307 видов птиц, в том числе 72 редких, более 60 видов рыб и около 40 видов млекопитающих.