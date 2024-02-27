В Кисловодске не подтвердились сообщения о минировании 16 объектов

Всего было эвакуировано более 1 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании 16 социально значимых объектов в Кисловодске, информация не подтвердилась. Всего было эвакуировано более 1 тыс. человек, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Сегодня в Кисловодске в течение дня неоднократно поступала информация о минировании социально значимых объектов города. На данный момент во всех 16 объектах проверки завершены, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", - сказал Моисеев.

По его словам, на время проверки было эвакуировано 1 092 человека.

Проверки проводились в городском суде, мировом суде, детских садах №23, №5, №20, библиотеке №6, управлении городского хозяйства и школе №2", "Газпром Теплоэнерго", городской больнице, техникуме КГТИ, детском саду №3, государственном многопрофильном техникуме, школе №17, православном детском саду.