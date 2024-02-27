ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области

Пострадали три человека

ТАСС, 27 февраля. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок городского типа Суземка в Брянской области, три человека получили ранения.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один -тяжелое, у двоих граждан - средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.

По словам губернатора, в результате обстрела также было частично повреждено административное здание. На месте работают оперативные и экстренные службы.