В Дагестане четыре человека получили ранения после перестрелки

СК возбудил дело

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело после перестрелки с участием четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану.

"Буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство по ч. 3 ст. 30, п.п. "а, ж" ч. 2 ст. 105 и п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц и незаконное приобретение, хранение, перевозка оружия группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 26 февраля на территории поселка Временный Унцукульского района между четырьмя жителями республики возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, переросшая в драку, в ходе которой были произведены выстрелы из огнестрельного оружия с обеих сторон. В результате произошедшего все участвующие лица получили ранения.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе.