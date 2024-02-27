Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области со стороны ВСУ выросло до пяти

Губернатор Александр Богомаз уточнил, что пострадавшие получили легкие ранения

ТАСС, 27 февраля. Количество пострадавших в результате обстрела Вооруженными силами Украины поселка городского типа Суземка в Брянской области увеличилось до пяти.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли центр поселка городского типа Суземка, в результате чего ранения получили трое мирных жителей. Один из них тяжело ранен, у двоих - ранения средней тяжести.

По словам губернатора, в результате обстрела также было частично повреждено административное здание. На месте работают оперативные и экстренные службы.