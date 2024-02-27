Интервалы движения поездов на зеленой ветке метро увеличили из-за человека на пути

Инцидент произошел на юге Замоскворецкой линии

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Поезда на южном участке Замоскворецкой линии московского метрополитена временно следуют с увеличенными интервалами из-за человека, оказавшегося на пути.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На южном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Позже дептранс сообщил о возобновлении движения.

В новость были внесены изменения (22:33 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.