Интервалы движения поездов на зеленой ветке метро увеличили из-за человека на пути

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Поезда на южном участке Замоскворецкой линии московского метрополитена временно следуют с увеличенными интервалами из-за человека, оказавшегося на пути.
Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На южном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Позже дептранс сообщил о возобновлении движения.
В новость были внесены изменения (22:33 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.